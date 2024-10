Rúben Amorim deverá ser confirmado como treinador do Manchester United esta quinta-feira, dia 31 de outubro. A notícia tem marcado a atualidade desportiva e, no programa "As Três da Manhã", Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques decidiram assinalar a saída do treinador do Sporting CP com uma canção.

No programa das manhãs da Renascença, a equipa transformou "A Vida Toda", de Carolina Deslandes, em "Amorim Para a Vida Toda". A letra foi escrita por Cláudio Almeida e interpretada por Inês Lopes Gonçalves.

"As 'Três da Manhã' (e a Ana Galvão em particular) achavam mesmo que era 'Amorim para a vida toda'... mas, pelos vistos, não vai ser. Quem também ficou com a cabeça à roda com a notícia, que se acuse", escreveu a Renascença nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo.