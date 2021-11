Alfred Enoch, ator conhecido por ter interpretado Dean Thomas nos filmes da saga "Harry Potter" e por ter vestido a pele de Wes Gibbins na série "Como Defender Um Assassino" ("How to Get Away With Murder"), escolheu Lisboa para passar férias.

Nas redes sociais, o restaurante Cantinho do Aziz partilhou uma fotografia da visita do ator de 32 anos. "Veja quem nos veio visitar outra vez, adora a comida: o ator inglês Alfred Enoch da série americana ‘Como Defender Um Assassino’ está em Lisboa e passou por aqui", pode ler-se na publicação.

Veja a publicação: