A atriz Judith Godrèche denunciou na quinta-feira a indústria cinematográfica “incestuosa” da França e pediu a criação de uma comissão de inquérito sobre a violência sexual na indústria cinematográfica enquanto discursava na Câmara Alta do Senado.

A audiência histórica no Palácio do Luxemburgo ocorre num momento em que o cinema francês sofre com as alegações de que o mundo das artes tem ignorado o sexismo e o abuso sexual durante décadas.

Godrèche, 51 anos, tornou-se a primeiro artista a falar aos membros da câmara alta do parlamento francês sobre a violência sexual e de género na indústria cinematográfica nacional.

Ela tornou-se uma voz importante no movimento #MeToo na França depois de acusar os cineastas Benoit Jacquot e Jacques Doillon de agredi-la sexualmente quando era adolescente. Ambos negaram as acusações.

“Esta família incestuosa na indústria cinematográfica é apenas um reflexo de todas as famílias” afetadas por tal violência, disse Godrèche à comissão dos direitos das mulheres do Senado.

Ela disse ter recebido 4.500 depoimentos de vítimas de violência sexual desde que lançou um apelo nas redes sociais.

A atriz apelou à criação de uma comissão de inquérito à violência sexual e de género na indústria cinematográfica e também à destituição de Dominique Boutonnat do cargo de presidente do poderoso Centro Nacional de Cinema (CNC).

Boutonnat, que deveria estar a conduzir a indústria para um rumo melhor, foi acusado de agredir sexualmente o seu afilhado em 2020, uma alegação que nega.

Em 2022, o governo francês nomeou-o para um segundo mandato, para desespero das associações feministas.

Godrèche também pediu a criação de um “sistema de controlo mais eficaz” que incluiria “um conselheiro neutro” nas filmagens envolvendo menores e um treinador de intimidade para cenas de sexo.

Dominique Verien, chefe do comité, disse à France-Presse antes da audiência: “A ideia não é ser voyeurista ao trazê-la para testemunhar, mas pensar sobre o que pode ser feito para proteger” as crianças da violência sexual.

Os procuradores franceses abriram uma investigação este mês após Godrèche acusar Benoit Jacquot de a violar durante um relacionamento de seis anos que começou quando ela tinha 14 anos e ele era 25 anos mais velho.

A atriz também acusou Jacques Doillon de abusar sexualmente dela quando tinha 15 anos. Ele era 29 anos mais velho na época.