Esta quarta-feira, a atriz Judith Godrèche pediu aos políticos franceses que tomem medidas após um relatório parlamentar abrangente sobre violência sexual no mundo da cultura, que ela descreveu como "chocante" e "bastante assustador".

O relatório recomenda 86 medidas após analisar a situação no mundo cultural francês, onde o movimento #MeToo continua a provocar escândalos e alegações de sexismo, abuso e misoginia.

Após seis meses de audiências numa comissão de inquérito na Assembleia Nacioanl, o relatório recomenda, entre outras coisas, regulamentações rígidas sobre os castings e a monitorização regular dos menores que se estreiem no cinema.

"Esperava este relatório [que] é impressionante e bastante assustador. Mas não estou surpreendida porque não esperava nada melhor", disse a atriz à Franceinfo.

Após seis meses de audiências, a conclusão dos membros da comissão é contundente.

“A violência moral, sexista e sexual no sector cultural é sistémica, endémica e persistente”, lê-se numa conclusão da presidente da comissão, a deputada feminista dos Verdes Sandrine Rousseau, que supervisionou os seis meses de audiências na Assembleia Nacional que contaram com depoimentos de 350 pessoas nos setores do cinema, teatro e televisão.

As recomendações, acrescenta, são uma tentativa de conter uma "máquina de triturar talentos".

Os deputados Erwan Balanant e Sandrine Rousseau (presidente da comissão) com a atriz Judith Godrèche, a 9 de abril

"O relatório desta comissão de inquérito mostra que o problema não se limita de modo algum ao âmbito do cinema e, além disso, que o cinema é uma grande família incestuosa, e que as relações de poder e os abusos de poder são os mesmos (...) que na Igreja, nas escolas, etc.", acrescentou Judith Godrèche.

A atriz pediu que o mundo político aborde a situação para que "mais ninguém possa dizer 'não sabíamos'".

Judith Godrèche enfatizou a necessidade de "as pessoas que têm mais poder num set assumirem a responsabilidade pelo sofrimento daqueles que têm menos poder".

A atriz tornou-se uma figura-chave do movimento #MeToo na França após acusar o realizador Benoît Jacquot, 25 anos mais velho, de violação.

Os dois começaram uma relação depois de rodarem um filme quando tinha apenas 14 anos, em 1989, e foram um casal durante seis anos.

Fez acusações semelhantes contra o cineasta Jacques Doillon, o que levou à abertura de investigações separadas.