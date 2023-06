Elizabeth Gilbert, autora do best-seller "Comer, Orar, Amar", que inspirou um filme protagonizado por Julia Roberts, anunciou esta semana a suspensão do lançamento do seu novo livro, após ser criticada pelo facto de a história ser ambientada na Rússia, atualmente em conflito com a Ucrânia.

A decisão ilustra as dificuldades que escritores, celebridades, atletas e artistas enfrentam como consequência da invasão russa à Ucrânia. Elizabeth Gilbert tinha anunciado, na semana passada, que "The Snow Forest" seria publicado no início de 2024, mas uma avalanche de críticas levaram a autora a voltar atrás, sem estabelecer uma nova data para o lançamento. "Recebi uma enorme quantidade de reações e respostas dos meus leitores ucranianos, a expressar raiva, pesar, decepção e dor pelo facto de ter escolhido lançar um livro - qualquer livro, não importa o tema - que se passa na Rússia", contou a autora, em vídeo publicado no Instagram. "Estou a corrigir a rota e a retirar o livro do calendário de publicação", afirmou. "Não quero acrescentar dor a um grupo de pessoas que já viveu e continuar a viver um doloroso e extremo sofrimento", frisou. Ambientado na Rússia soviética dos anos 1930, o romance conta a história de uma família que decide revoltar-se contra o governo autoritário. Apesar da distância da situação atual, os leitores foram quase unânimes no portal Goodreads ao questionar a escolha do tema. "Enquanto ucranianos morrem por causa do terrorismo russo, autores famosos escrevem livros sobre os mesmo e romantizam esses desgraçados", escreveu uma das centenas de pessoas que deixaram comentários com uma estrela. "Ecreve sobre a Rússia, romantizando o país, enquanto ele comete genocídio e ecocídio na Ucrânia? Uma completa vergonha", queixou-se outra. No ano passado, a Ópera Metropolitana (Met Opera) de Nova Iorque distanciou-se da estrela russa Anna Netrebko, devido ao seu apoio ao presidente Vladimir Putin. Atletas russos e bielorrussos foram proibidos de participar em diversos eventos desportivos.