Para antecipar o novo disco e ajudar, o grupo anglo-português composto por Jonathan Miller, Jed Allen e Maria Leon lançou esta semana o single "The Ghost of Zeca Afonso". O tema conta com vídeo especial e todos os lucros obtidos com as visualizações do videoclipe no YouTube serão doados ao Centro de Referência de ECMO (CRe-ECMO) do Centro Hospitalar Universitário de São João.

"O pedido que se faz ao público é muito simples, cada um apenas terá de ver o vídeo para estar a ajudar. Quanto mais visualizações obtiver o vídeo, mais resultados terá esta ação", frisa a banda.

"É com enorme satisfação que agradecemos aos Chameleon Collective a enorme generosidade em apoiar o nosso Programa. Convosco, tudo será mais fácil! Obrigado", frisa Roberto Roncon, coordenador do Centro de Referência de ECMO do Centro Hospitalar Universitário de São João.

Veja aqui o vídeo.

“1979”, o disco de estreia da banda anglo-portuguesa, composta e liderada pelo músico, produtor e compositor inglês Jonathan Miller, pelo compositor e teclista Jed Allen (Abbey Road, Air Studios, Led Zeppelin, Steve Winwood, Peter Gabriel, Massive Attack), e ainda pela cantora portuguesa Maria Leon, foi escrito e gravado ao longo de três anos entre Londres e Lisboa, foi misturado por Andy Bradfield (Bebel Gilberto, Elbow, Everything But the Girl) e masterizado por David Roman em Nova Iorque.

Este trabalho, que será editado em Portugal pela Sony Music, contará com 11 faixas.