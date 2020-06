O título do concerto comemorativo “Bem-vinda sejas Amália” é uma alusão “à forma carinhosa como foi recebida pelos militares portugueses em Moçambique, em 1969, quando foi cantar para os feridos de guerra”, explicam os promotores.

“A frase então escrita num cartaz, registada pela RTP para a posteridade, foi sendo replicada noutras alturas e noutros contextos, nas suas inúmeras digressões pelo país e pelo estrangeiro”.

Em ano de centenário, “Bem-vinda sejas Amália” é também o título de uma exposição itinerante que está a percorrer o país, adianta a instituição a quem cabe dar continuidade à missão que a fadista determinou em testamento de “ajudar pessoas desfavorecidas”.

“Com a evocação desta mensagem escrita num cartaz tão simples e genuíno, quanto criativo, pretende-se também homenagear todos os fãs anónimos que publicamente manifestavam o seu apreço a uma das mais importantes figuras da cultura portuguesa”, acrescenta a organização.

Na semana passada, foi anunciado o programa das comemorações do centenário do nascimento da fadista Amália Rodrigues, que vai contar com concertos, exposições, ‘videomapping’ e uma festa de reabertura das casas de fado de Lisboa, entre outras iniciativas.

Igualmente no dia 23 de julho, mas no Museu do Fado, em Lisboa, vão atuar Camané e Mário Laginha para "revisitar alguns dos temas mais emblemáticos de Amália Rodrigues e Alain Oulman (1928-1990)", que em vida compôs exclusivamente para a diva.