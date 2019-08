Anitta subiu esta quarta-feira, dia 7 de agosto, ao palco do MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar. Na reta final do concerto, a artista brasileira convidou Blaya para um dueto de "Faz Gostoso".

No palco MEO, Anitta e a artista portuguesa cantaram a versão de Madonna, que faz parte do alinhamento do disco "Madame X".

Veja os vídeos da atauação: