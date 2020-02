O relatório final do estudo do impacto económico, social e na sustentabilidade ambiental do Boom Festival em Idanha-a-Nova, a que a agência Lusa teve hoje acesso, explica que o valor económico total, uma estimativa que exprime o impacto total do festival em Portugal, é de 55,3 milhões de euros.

O valor económico total é o montante que representa a soma dos impactos diretos, indiretos e induzidos no território nacional.

O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, realça a importância do estudo para perceber o impacto económico de um evento que se realiza num território despovoado.

"Podemos perceber o que é que fica em Idanha, na região e no país. Nada como ter números reais para depois poder trabalhar uma estratégia conjunta com a organização do Boom Festival", frisou.

O autarca deste município do distrito de Castelo Branco recorda que o maior impacto do evento fica em Lisboa.