O Rock in Rio Lisboa já está a preparar a sua 11.ª edição, marcada para 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026, depois de ter reunido mais de 300 mil pessoas em junho de 2024, no Parque Tejo. Estima-se que esta última edição tenha tido um impacto total equivalente a 120 milhões de euros na economia nacional, de acordo com um estudo da Nova SBE.

As novas datas do festival foram anunciadas esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, num evento que reuniu mais de 200 parceiros, marcas e stakeholders do setor. O encontro reforçou o compromisso do festival com a inovação, a sustentabilidade e a dinamização da economia portuguesa.

“A história do Rock in Rio Lisboa é feita de pessoas, cultura e impacto positivo. Estamos entusiasmados por dar início à caminhada para 2026 e continuarmos a transformar o festival num marco para a cidade e para o país”, sublinhou Roberta Medina.

Até 2026, o festival vai reforçar o investimento em comunicação internacional para atrair mais turistas para Lisboa. "A edição de 2026 começa agora, durante o ano de 2025, numa jornada de comunicação e ações – Road to Rock in Rio – em várias cidades de norte a sul do país e nas principais cidades da Europa. Uma dessas ações será o Road to Palco Mundo – as placas do icónico palco do festival viajarão por Portugal e Europa partilhando os valores do festival e, em simultâneo, fazer um convite para que cada pessoa escreva a sua mensagem para o mundo, os seus sonhos, desejos e esperanças nessa mesma placa. Nos quatro dias de festival, estas placas, os sonhos e desejos vão erguer-se no Palco Mundo no Parque Tejo", adianta a organização.

O convite será feito para que o púbico internacional venha ao festival, mas também viver Lisboa e conhecer Portugal. Para isso, a organização do festival vai trabalhar com operadores locais para que Lisboa esteja em festa nos dias de festival e tenha diversas ofertas de entretenimento a acontecer em paralelo ao próprio Festival.

Em 2026, o Rock in Rio Lisboa vai crescer, com um investimento reforçado nos palcos, um cartaz global, um novo espetáculo audiovisual no Palco Mundo, fogos de artifício adicionais e novas atrações interativas.

Rock in Rio Lisboa créditos: Rita Sousa Vieira

O Rock in Rio Lisboa 2026 será maior e mais confortável do que nunca, estando previstas melhorias em várias áreas. A área de público vai crescer 12%, passando de 130 para 145 mil m², garantindo mais espaço de circulação e maior comodidade para todos. Um acréscimo de 40% em WCs, 30% nas áreas de restauração e novas zonas de descanso, para que o público aproveite cada momento ao máximo"

A experiência será ainda mais completa, com novas áreas de serviços para atender todas as necessidades, além de espaços exclusivos como o Rock in Rio Corporate, Centro de Eventos, Rooftops, Rock in Rio Premium Club e Área VIP, trazendo novas formas de viver o festival.

A mobilidade também será reforçada, com um plano de transporte melhorado, mais opções e novos parceiros para facilitar o acesso ao recinto. As plateias de todos os palcos serão ampliadas, garantindo que mais público possa desfrutar de cada concerto com uma visibilidade ainda melhor.

"Mais espaço, mais conforto, mais experiência – o Rock in Rio Lisboa 2026 prepara-se para fazer história", destaca o festival.

"Festival é um motor de crescimento para Portugal"

créditos: Rita Sousa Vieira

O estudo de impacto económico, elaborado em parceria com a Nova SBE, revela que o festival é um motor de crescimento para Portugal, uma vez que consolida Lisboa como um destino de referência no panorama musical internacional, como também impulsiona vários setores da economia.

A atividade do Rock in Rio Lisboa 2024 ajudou, por um lado, a dinamizar muitas outras empresas nacionais em diversos setores de atividade e, por outro, na arrecadação de receita fiscal. "Os gastos diretos do Rock in Rio, patrocinadores e público geraram efeitos indiretos e efeitos induzidos significativos. Tendo em conta os efeitos diretos, indiretos e induzidos, o Rock in Rio Lisboa impulsionou em 120 milhões de euros a economia nacional e em 11,8 milhões de euros a receita fiscal (IVA + IRS). Estima-se ainda que tenham sido gerados o equivalente a 2.204 empregos a tempo completo e 28 milhões de euros em remunerações, dos quais 3,8 milhões em IRS", explica a organização.

"Os números refletem o impacto positivo que o Rock in Rio Lisboa tem na economia portuguesa e na cidade, enquanto reforçam a importância da colaboração entre todos os parceiros que fazem o festival acontecer. Agora, damos início à jornada rumo a 2026 com a mesma energia e compromisso, preparando uma edição ainda mais inovadora e impactante", afirma a vice-presidente executiva do Rock in Rio, Roberta Medina.

O evento atraiu um público global, com 80% dos espectadores a virem de fora do Município de Lisboa e 60% fora da Grande Lisboa, impulsionando os setores do turismo, alojamento, restauração e transportes.

"O Rock in Rio Lisboa é muito mais do que um festival de música – é um evento que coloca Lisboa no centro do mapa mundial da cultura e do entretenimento, trazendo um impacto significativo para a nossa cidade. Os resultados deste estudo demonstram o forte impulso ao turismo, restauração e comércio local. Continuamos comprometidos em apoiar eventos que dinamizam a cidade, geram emprego e promovem Lisboa como um destino vibrante e inovador", frisa Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.