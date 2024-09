Em comunicado, a câmara explica que em causa está o projeto “As Minhas Primeiras Páginas”, que “assenta num ideal de promoção dos direitos de igualdade e de educação dedicado aos mais jovens, nomeadamente no que se refere ao acesso ao livro e à leitura”.

Nesta primeira fase, a oferta de livros será efetuada a todas as crianças dos 0 aos 10 anos, sendo que posteriormente está previsto o alargamento até aos 17 anos. A Universidade do Minho, os CTT, a Unidade Local de Saúde de Braga, a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, a Lusíadas Saúde e a Trofa Saúde são parceiros do projeto.

“Todos os livros oferecidos são criteriosamente selecionados por uma equipa de técnicos especializados na área do livro e da leitura, de acordo com a faixa etária e a tipologia de livros mais adequados para cada idade”, sublinha o comunicado.

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, disse que o projeto tem como objetivos garantir que todas as crianças e jovens desenvolvem, desde tenra idade, o gosto pelos livros e que são expostos a “leituras enriquecedoras” para o seu crescimento e capacitação.

“Para concretizar a ambição de chegar a todos os jovens do concelho, é fundamental o trabalho em rede que estamos a fomentar. Este é um projeto que se enquadra num contexto mais abrangente de criação de uma cidade diversa e integradora. Nesse sentido, é mais uma página de um livro que andamos a escrever e que permite o desenvolvimento de um sentimento de pertença acrescido nos cidadãos”, afirmou.

Esta iniciativa foi inspirada no programa “Mis primeros libros” da cidade argentina de Villa Maria, com quem Braga tem um projeto de cooperação internacional na área do desenvolvimento sustentável, financiado pela União Europeia.