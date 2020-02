Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, explicou que este é um desejo que "dá sequência" a uma estratégia que vem sendo seguida e que assenta em "vários pilares", desde a "reabilitação cultural e desenvolvimento de diversas dinâmicas culturais da cidade, da formação de públicos, valorização de recursos culturais diferenciadores a uma nova era de media artes e produção de inovação" que a cidade atravessa.

Em Braga diz-se que se dá um pontapé numa pedra e se encontra uma ruína Romana ou Medieval. O autarca corrobora a sabedoria popular: "A nossa marca identitária única é a de uma cidade autêntica, com alma e História, por mais que seja uma das mais jovens e inovadoras à escala internacional. É algo incontornável e é nessa simbiose entre tradição e inovação, História e juventude, que temos uma caráter diferenciador até a nível internacional", afirmou Ricardo Rio.

"Afirmamos a nossa dinâmica entre este entrecruzar de recursos que proveem da nossa história, que vamos valorizando, desde a marca romana, a todos os outros períodos da História, e a juntar a tudo isso uma dimensão muito importante que são as parcerias muito intensas, quer do ponto de vista mais próximo, como o Quadrilátero Urbano [associação que congrega as cidades de Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão], até a um âmbito mais abrangente que é sermos Capital da Cultura do Eixo atlântico este ano", continuou.

Além da História, Braga é ainda identificada por uma "forte marca" religiosa que ao nível do património teve um dos seus momentos altos com a classificação do Santuário do Bom Jesus do Monte como Património da Humanidade pela UNESCO.