Papillon, que integra os Grog Nation e tem colaborado com Slow J, editou no ano passado o álbum de estreia a solo e este ano esteve nomeado na categoria Artista Revelação da 1.ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa.

O rapper brasileiro, que já atuou várias vezes em Portugal, integra, com o brasileiro Rael e os portugueses Capicua e Valete, o projeto de hip-hop luso-brasileiro Língua Franca, e foi um dos convidados do ‘samba da matrafona’ que a cantora portuguesa Susana Félix criou no ano passado em homenagem ao Carnaval de Torres Vedras.

Emicida, uma fusão das palavras MC e homicida, é o nome artístico de Leandro Roque de Oliveira. Nascido em São Paulo, além de rapper é também produtor musical e é considerado uma das maiores revelações do hip-hop brasileiro nos últimos anos.

A sua capacidade de improvisação levou os amigos a dizerem que era ‘assassino’ por ‘matar’ os adversários com as suas rimas.

O rapper brasileiro regressa a Portugal no verão para atuações no festival NOS Alive, a 11 de julho em Algés, Oeiras, e no AgitÁgueda, a 12 de julho em Águeda.