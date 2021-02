O cantor norte-americano Bruce Springsteen terá de pagar uma multa de aproximadamente 450 euros depois de se ter declarado culpado por consumir álcool num parque federal de Nova Jérsia, onde o consumo é proibido, revelou um juiz federal esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro.

O artista foi preso a 14 de novembro de 2020 por consumir "duas pequenas doses de tequila" na Gateway Nacional Receation Area, disse o músico na audiência via Zoom.

Bruce Springsteen também foi acusado de condução irresponsável sob a influência de álcool, duas acusações que o tribunal retirou esta quarta-feira.

O artista de 71 anos, que usava o seu casaco preto, manteve-se calmo e cordial ao admitir que consumiu álcool no parque apesar de saber que era ilegal.

Depois de inicialmente se declarar inocente de todos os três crimes, a defesa e os promotores concordaram que Springsteen iria confessar que era culpado, em troca de serem retiradas as outras duas acusações e evitar o julgamento.

O juiz Anthony Mautone sublinhou que beber álcool naquele parque é ilegal há apenas dois anos.

Os promotores revelaram ainda que Bruce Springsteen se recusou a fazer o teste de álcool quando foi parado por um guarda-florestal, mas o teste não é exigido por lei.

Mautone ordenou que o músico pagasse cerca de 400 euros por consumir álcool no parque, além de 50 euros por despesas judiciais.

"Sr. Springsteen, tenho de perguntar quanto tempo vai demorar para pagar esta multa", disse o juiz. "Acho que posso pagar já, senhor doutor juiz", respondeu o artista, com um sorriso.

Após a audiência, o advogado do cantor disse que o seu cliente ficou "satisfeito" com o resultado.

A marca de carros Jeep suspendeu uma campanha comercial de dois minutos com Bruce Springsteen que foi lançada durante o Super Bowl. No anúncio, o cantor, conhecido como "The Boss", aparecia a conduzir um Jeep no Kansas, pedindo união depos da eleição do democrata Joe Biden.