Bruno Nogueira e Manuela Azevedo levam Deixem o Pimba em Paz ao Campo Pequeno, em Lisboa, na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, anunciou esta quarta-feira a Everything is New. O espectáculo contará ainda com as participações especiais de Salvador Sobral e Samuel Úria.

O regresso aos palcos decorre a partir das 21h30, com abertura de portas às 20h00, e os bilhetes serão colocados à venda nos locais habituais a partir das 22h00 desta quarta-feira. O uso de máscara será obrigatório, avisa a promotora.

"As festas populares foram canceladas e este ano não há Santos, mas Junho não é Junho sem música pimba. Mais de dois meses e meio em isolamento merecem um regresso em grande para que possamos dançar, rir e festejar. Venham daí e celebremos juntos e ao vivo", assinala ainda a Everything is New em comunicado.

O projeto de Bruno Nogueira e de Manuela Azevedo, dos Clã, propõe-se a "dar outra vida" às canções de Quim Barreiros, Ágata, Marante ou Marco Paulo, entre outros nomes associados à música designada como pimba. Filipe Melo, Nuno Rafael e Nelson Cascais também fazem parte de Deixem o Pimba em Paz.

No espetáculo, o humorista e os músicos "fizeram arranjos de jazz e pop onde eles eram pouco prováveis". "Na Minha Cama Com Ela", "Comunhão de Bens", "Porque Não Tem Talo o Nabo", "Garagem da Vizinha", "24 Rosas", "Não És Homem para Mim" e "Cabritinha" são alguns dos temas que têm feito parte do alinhamento.

No final de abril, "Deixem o Pimba em Paz" também chegou aos serviços de streaming de música com o disco homónimo.