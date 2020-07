Num verão sem festivais, o SAPO Mag escolhe os seus próprios cabeças de cartaz e leva-os até sua casa através de emissões em direto. Todas as semanas, na nova rubrica "Cabeças de Cartaz", acompanhe as conversas e os momentos musicais com os artistas convidados.

Para fechar a semana, no dia 24 de julho, o convidado do SAPO Mag é NEEV, que edita o seu novo álbum "Philosotry" esta sexta-feira. A entrevista poderá ser acompanhada em direto a partir das 15h30 no Instagram do SAPO.

Depois dos singles - "Calling Out", "Lie You Love It", "This Dream", "It Is What It Is" e “Something Trivial” - NEEV edita o esperado álbum de estreia. "Philosotry" chega esta sexta-feira, em Portugal e França, através da Universal Music que o assinou após a participação no Reeperbahn e no Eurosonic.

Produzido por Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock, Melody Gardot e Tracy Chapman), em Los Angeles, EUA, "Philosotry" foi gravado na Califórnia, Londres e Lisboa.