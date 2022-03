"Quando vimos que o Centro Cultural de Lviv - que é o homónimo do Centro Cultural de Belém e que foi recentemente inaugurado - foi transformado num centro de acolhimento e de apoio às mulheres e as crianças, num centro logístico, ficámos muitos sensibilizados e procurámos associar-nos aos nossos colegas de Lviv. Entrámos em contacto com a diretora do centro de Lviv e começámos a construir este projeto", conta Elísio Summavielle, presidente do Centro Cultural de Belém, ao SAPO Mag.

"Este projeto tem duas vertentes: a primeira é o concerto solidário, marcado para o dia 29 de março; e a outra vertente, que já começou, é uma recolha de bens para fazer chegar a Lviv, ao Centro Cultural", detalha.

Para o espetáculo, o CCB convidou vários artistas a colaborarem e a apresentarem-se em duo. Mário Laginha, que vai atuar a solo e em duo com Cristina Branco, Filipe Raposo e Ricardo Ribeiro, Salvador Sobral e André Santos, Júlio Resende, Ricardo Toscano e João Barradas, Bruno Pernadas e Margarida Campelo, Filipe Melo e João Moreira, Daniel Bernardes e Desidério Lázaro, e ainda a pianista Joana Gama, vão subir ao palco.

"Começámos por convidar o Mário Laginha para sugerir outro artista. Vão atuar muito em duos. Depois veio outra artista que sugeriu outro artista para outro duo. É dominante o sector do Jazz", explica Elísio Summavielle. "É uma série de artistas de muita qualidade e que se ofereceram para nos dar este concerto", acrescenta.

"Os artistas são naturalmente solidários e a arte também o deve ser", frisa o presidente do CCB. "Não podemos ficar quietos, temos de fazer qualquer coisa", acrescenta.

O concerto, marcado para as 19h00, vai ser transmitido em direto para Lviv, numa parceria com a RTP Palco. "Vai ser transmitido em direto e eles estão muito contentes. É fantástico ver o optimismo deles, a esperança e a vontade de vencer esta guerra", sublinha o presidente do CCB.

O “centro operacional e logístico” para recolha de bens funciona entre as 9h00 e as 21h00, até ao dia 30 de março, em parceria com várias entidades, entre as quais a Associação dos Ucranianos em Portugal.

A lista de produtos necessários pode ser consultada no site do CCB. É também através desta página online que podem ser comprados os bilhetes para o concerto e que os interessados em ajudar “na logística da recolha, separação e embalagem dos bens doados” podem inscrever-se.

"A receita do concerto vai ser entregue à Cruz Vermelha Portuguesa, que tem contacto com a Cruz Vermelha Internacional e que também vai fazer chegar a Lviv medicamentos que estão sujeitos a receita médica", explica.