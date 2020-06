Este espetáculo conta com a participação "especial" da também guineense Karyna Gomes.

Remna venceu, em 2005, o Prémio Revelação do Festival Printemps de Bourges, no centro de França. No ano passado, atuou no Festival South by Southwest, em Austin, nos Estados Unidos.

Entretanto, o regresso do teatro ao palco da Malaposta, previsto para o próximo fim de semana, com a peça "Para Vós", espetáculo participativo com encenação de Cláudia Andrade, foi adiado para os dias 12 e 13 de setembro.

Segundo a organização, o reagendamento prende-se com o prolongamento das diretrizes da Direção-Geral da Saúde, na zona da Grande Lisboa, e com a natureza da próprio espetáculo, que conta com a participação de um grupo sénior da comunidade de Odivelas.