De acordo com a diretora do Museu Calouste Gulbenkian, Penelope Curtis, em declarações à Lusa, o edifício conhecido como Centro de Arte Moderna encerra em agosto, no âmbito do projeto de ampliação do jardim da Fundação Calouste Gulbenkian por causa das obras do novo Parque Urbano da Praça de Espanha, mas a Coleção Moderna do museu vai “continuar a ser utilizada”.

“Não só aqui [no Museu Calouste Gulbenkian] – vamos pôr peças na coleção do fundador [em exposição noutro edifício do museu] – e vamos continuar, como dantes, a fazer empréstimos. [Haverá] obras por todo o lado, em Portugal e no estrangeiro também”, referiu Penelope Curtis à Lusa, à margem de uma visita de imprensa a um novo percurso expositivo da Coleção de Arte Moderna.

De acordo com a diretora, o museu já tem “quase 500 empréstimos [acordados] no ano que vem” e estão já programadas “várias exposições” fora de portas, em cidades como Lisboa, na Culturgest e no Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado, Coimbra, Chicago (Estados Unidos), Nice (França), Bruxelas (Bélgica) e Valência (Espanha).

O percurso “Partidas e Chegadas – artistas em viagem”, hoje inaugurado, é assim a “última mudança” na exposição da Coleção Moderna antes do encerramento do edifício.