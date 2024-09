A entrevista de Chappell Roan ao The Guardian deu que falar nos últimos dias. Ao jornal, a cantora de "Good Luck, Babe!" comentou as eleições presidenciais norte-americanas, criticou o governo e revelou que decidiu não declarar apoio a nenhum dos candidatos à Casa Branca.

"Tenho tantos problemas com com o nosso governo, em vários aspetos. Há tantas coisas que gostaria de mudar. Não me sinto pressionada a apoiar alguém. Há problemas em ambos os lados", frisou a artista ao jornal britânico.

Depois da polémica e da avalanche de críticas nas redes sociais, Chappell Roan decidiu esclarecer a sua posição. "Sim, vou votar no raio da Kalama", frisou nos vídeos partilhados no TikTok, pronunciado de forma o primeiro nome de Harris, tal como Donald Trump. "F***-se o Trump", acrescentou, deixando claro que continua zangada com o partido Democrata e que não irá declarar apoio a nenhum dos candidatos.

"Não há como apoiar algumas das visões completamente transfóbicas e genocidas da esquerda. Então, sim, há grandes problemas em ambos os lados. Sabem o que é certo e errado, e eu também. F***-se o Trump, mesmo, mas f***-se para algumas das m***** que aconteceu no Partido Democrata que falhou a pessoas como nós — e, mais ainda, com a Palestina, e mais ainda, com todas as comunidades marginalizadas do mundo", defendeu a artista.

Nos vídeos partilhados no TikTok, Chappell Roan sublinhou que "votar e apoiar alguém são coisas completamente diferentes". "Não concordo com muito do que está a acontecer, com as políticas. F***-se as políticas de direita, mas também f***-se para algumas das polícias de esquerda. É por isso que não posso declarar apoio", explicou.