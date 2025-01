Um funcionário judicial confirmou na passada segunda-feira a decisão do juiz e adiantou que uma das duas pessoas condenadas a prisão preventiva era um empregado do hotel em Buenos Aires onde Liam Payne ficou até morrer, ao cair da varanda do seu quarto, em outubro.

A mesma fonte, que pediu anonimato, especificou ainda que o outro detido era um empregado de mesa que Payne conheceu num restaurante.

Ambos enfrentam acusações por fornecimento de drogas.

O juiz também acusou outras três pessoas – que não ficaram em prisão preventiva - de homicídio involuntário, incluindo um empresário que estava com Liam Payne na Argentina e dois gerentes do hotel.

Em novembro, os procuradores apresentaram as primeiras acusações contra três pessoas, mas não revelaram os seus nomes.

Liam Payne caiu da varanda do seu quarto no terceiro andar do hotel em que estava hospedado, no bairro nobre de Palermo, na capital argentina. A autópsia revelou que ele morreu de múltiplos ferimentos e hemorragia.

Os promotores também indicaram que os exames toxicológicos de Liam Payne mostraram que seu corpo tinha “vestígios de álcool, cocaína e um antidepressivo prescrito” nos momentos antes de sua morte.

A autópsia do cantor revelou que os seus ferimentos não foram provocados por lesões autoinfligidas, nem por intervenção física de terceiros, e que o músico não teve o reflexo de se proteger na queda, o que sugere que poderia estar inconsciente.

Os promotores na Argentina também descartaram a possibilidade de Liam Payne ter morrido por suicídio.

One Diretion foi uma das boybands de maior sucesso dos últimos anos. A banda anunciou um hiato por tempo indeterminado em 2016 e Liam Payne - tal como os seus antigos companheiros do grupo, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson - seguiu uma carreira a solo.