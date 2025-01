A polícia argentina prendeu esta sexta-feira, dia 3 de janeiro, um dos dois acusados de fornecer drogas ao cantor britânico Liam Payne antes da sua morte, que ocorreu num hotel de Buenos Aires, informaram fontes das autoridades à AFP.

O detido, identificado como Braian Paiz, é acusado de ter fornecido cocaína a ao músico dois dias antes da sua morte, a 16 de outubro de 2024, quando caiu do terceiro andar do seu quarto de hotel.

Braian Paiz é uma das cinco pessoas suspeitas de estarem envolvidas na morte do cantor britânico.

A casa do suspeito, na cidade de Budge, na província de Buenos Aires, foi revistada pela polícia e o detido já foi levado a julgamento.

Conforme informou o Ministério Público em comunicado na segunda-feira, Paiz "é acusado de ter fornecido cocaína" a Liam Payne, que visitou no seu hotel em 14 de outubro e "acompanhou-o até ao quarto nº 310, entrando com ele". Permaneceu lá por quase cinco horas.

"Passamos a noite, drogamos-nos, porque é a realidade, aconteceu algo íntimo", disse ao Telefe Noticias.

Em novembro, Paiz negou, numa entrevista, que tivesse fornecido drogas ao cantor, embora tenha admitido que o conheceu.

A Justiça argentina ordenou a prisão preventiva de duas das cinco pessoas que foram acusadas esta sexta-feira, entre elas Paiz. "Três dos arguidos foram acusados sem prisão preventiva por homicídio negligente e os outros dois pelo crime de fornecimento de estupefacientes, tendo-lhes sido decretada prisão preventiva", lê-se no comunicado do procurador responsável pelo caso.

No final de 2024, um juiz argentino confirmou as acusações contra cinco pessoas relacionadas com a morte de Liam Payne, ex-elemento do grupo musical One Diretion, e ordenou a prisão preventiva de duas delas por lhe terem fornecido drogas.

Um funcionário judicial confirmou na última semana de dezembro a decisão do juiz e adiantou que uma das duas pessoas condenadas a prisão preventiva era um empregado do hotel em Buenos Aires onde Liam Payne ficou até morrer, ao cair da varanda do seu quarto, em outubro.

A mesma fonte, que pediu anonimato, especificou ainda que o outro detido era um empregado de mesa que Payne conheceu num restaurante.

Ambos enfrentam acusações por fornecimento de drogas.

O juiz também acusou outras três pessoas – que não ficaram em prisão preventiva - de homicídio involuntário, incluindo um empresário que estava com Liam Payne na Argentina e dois gerentes do hotel.

Em novembro, os procuradores apresentaram as primeiras acusações contra três pessoas, mas não revelaram os seus nomes.

Liam Payne caiu da varanda do seu quarto no terceiro andar do hotel em que estava hospedado, no bairro nobre de Palermo, na capital argentina. A autópsia revelou que ele morreu de múltiplos ferimentos e hemorragia.

Os promotores também indicaram que os exames toxicológicos de Liam Payne mostraram que seu corpo tinha “vestígios de álcool, cocaína e um antidepressivo prescrito” nos momentos antes de sua morte.

A autópsia do cantor revelou que os seus ferimentos não foram provocados por lesões autoinfligidas, nem por intervenção física de terceiros, e que o músico não teve o reflexo de se proteger na queda, o que sugere que poderia estar inconsciente.

Os promotores na Argentina também descartaram a possibilidade de Liam Payne ter morrido por suicídio.

One Diretion foram uma das boybands de maior sucesso dos últimos anos. A banda anunciou um hiato por tempo indeterminado em 2016 e Liam Payne - tal como os seus antigos companheiros do grupo, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson - seguiu uma carreira a solo.

Liam Payne confirmado no MEO Marés Vivas

Liam Payne ficou conhecido ao ser escolhido para a boy band One Direction, juntamente com Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Nascido a 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, o músico começou a sua carreira ao participar pela primeira vez no programa de talentos "X Factor", em 2008 e, mais tarde, em 2010, quando foi escolhido para integrar a banda.

O grupo rapidamente se tornou num fenómeno global, com milhões de fãs e sucessos internacionais como "What Makes You Beautiful" e "Story of My Life".

Depois do fim dos One Direction, em 2016, Liam investiu na sua carreira a solo, lançando o seu primeiro single "Strip That Down", em 2017.

Tal como os seus antigos colegas de banda, Liam decidiu seguir um percurso a solo e tentou criar uma identidade própria, distinta do som pop que caracterizava a One Direction. "Bedroom Floor "(2017), "For You", com Rita Ora (2018), ou "Familiar", com J Balvin, anteciparam o primeiro álbum.

Em dezembro de 2019, Liam lançou o seu álbum de estreia, intitulado "LP1". No mesmo ano, o britânico foi anunciado como cabeça de cartaz da edição de 2020 do MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, mas o festival acabou por ser adiado devido à pandemia da COVID-19.

No início de 2024, o britânico lançou seu último single, "Teardrops", acompanhado de uma versão acústica.

Em entrevistas, Liam Payne falou sobre o consumo de álcool e sobre os seus pensamentos suicidas. No ano passado, o artista confessou que estava sóbrio há mais de três meses. "Estou sóbrio há mais de 100 dias. Sinto-me incrível, sinto-me muito, muito bem e o apoio dos fãs tem sido muito bom. Estou super feliz", disse ao canal IFL TV.