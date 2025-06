O Cine-Teatro Vale Formoso, classificado como de interesse municipal pela Câmara do Porto, vai voltar a funcionar através dos operadores do Teatro Tivoli, revelou hoje o presidente da autarquia, Rui Moreira.

“Vamos ter o teatro a funcionar, o que é uma boa notícia”, disse o autarca independente no período antes da ordem do dia da reunião do executivo municipal.

Sem revelar muitos mais pormenores, Rui Moreira afirmou que “teve reuniões com os operadores do Teatro Tivoli em Lisboa”.

“Vieram cá falar connosco. Já apresentavam peças no Porto e tinham a pretensão de ter um teatro próprio. Isto mostra que fizemos bem em classificar”, referiu Rui Moreira que respondia a dúvidas do vereador do Bloco de Esquerda, Sérgio Aires.

A Câmara do Porto adiantou, em fevereiro de 2022, que o Cine-Teatro Vale Formoso e Grupo de Moradias, na freguesia de Paranhos, foram classificados como conjunto de interesse municipal.

Numa publicação na sua página da Internet, a Câmara do Porto referia que os três imóveis foram classificados como conjunto de interesse municipal “pelo seu valor cultural de significado relevante”, tendo os editais sido publicados em Diário da República.

A Câmara do Porto determinou em março de 2021 a abertura do procedimento de classificação do Cine-Teatro Vale Formoso e Grupo de Moradias.

A sala de cinema foi inaugurada em 1949 e rapidamente se tornou num espaço de referência na cidade entre os anos 1950 e 1970, tendo, no entanto, encerrado nos anos 90.

Na publicação, a autarquia refere que o edital atesta que a classificação “tem plena justificação fundamentada na sua autenticidade e exemplaridade”.

A classificação deste conjunto representa “uma mais-valia, enquanto testemunho que ilustra os conceitos socioculturais e políticos da década de 40 do século XX português que, ultrapassando a escala de cinema de bairro, adquiriu presença na memória coletiva portuense”.