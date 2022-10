“Moisés, o príncipe do Egito”, pela Plateia d`Artes, a apresentar dia 4 de novembro, no Auditório Fernando Lopes-Graça/Fórum Municipal Romeu Correia, e “Und”, de Howard Baker, a apresentar a 2 de dezembro, no Teatro-Estúdio António Assunção, são, respetivamente, os espetáculos que abrem e fecham a mostra, anunciou hoje a organização.

“Como ela morre”, de Tiago Rodrigues, “Aqui”, de Sarah Adamopoulos, “O filho eterno”, de Cristóvão Tezza, “Dark river”, de Joanna Murray-Smith, “O mundo pode encontrar a minha nudez”, de Clarice Lispector, “O jogo da glória”, de Ana Nave, “Orlando”, a partir de Virginia Woolf, “Piquenique no front”, de Fernando Arrabal, e “1984 – 2+2=5”, de George Orwell, contam-se entre o programa da mostra.

Das atividades complementares da mostra, que termina a 2 de dezembro, destaque para o lançamento da 2.ª edição da revista WOS-Women on Scene, a Conversa Mostrafaria, uma conversa informal acerca da “História e histórias da Trafaria”, e uma ´masterclass` com Marina Nabais e Miguel Cruz, subordinada aos temas corpo, espaço e luz.

Ao teatro juntam-se ainda conversas, debates e oficinas, com vista à discussão e troca de ideias entre os criadores e todos os participantes.

Organizada pela Câmara Municipal de Almada, desde 1996, em parceria com os grupos de teatro do concelho, a Mostra de Teatro de Almada destina-se a promover e divulgar a produção teatral.

Auditório Fernando Lopes-Graça/Fórum Municipal Romeu Correia, Auditório Osvaldo Azinheira/Academia Almadense, Casa da Cerca, Casa Municipal da Juventude – Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro – Casa Amarela, Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro, Teatro-Estúdio António Assunção, Solar dos Zagallos, Salão de Festas da Incrível Almadense e Salão de Festas do Casino da Trafaria são os nove locais do concelho de Almada onde serão representadas as peças.