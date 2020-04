A livraria Aqui Há Gato, situada no centro histórico de Santarém, fechou a 14 de março devido à pandemia da COVID-19, acabando igualmente as oficinas e as atividades dos sábados, bem como as histórias e os espetáculos nas escolas e teatros em vários pontos do país.

Sem conseguir imaginar o futuro do espaço e de todas as atividades a ele associadas, nem como poderá continuar a garantir o salário de uma colaboradora e dela própria, Sofia Vieira, psicóloga educacional, atriz e contadora de histórias, preocupa-se, para já, em não perder o contacto com as crianças que eram já “um grupo familiar” e continuar a “levar-lhes alegria”, agora a suas casas.

Iniciou, nas páginas do Facebook e do Instagram, diretos diários – às 11h30 e às 21h00 – que, não esconde a surpresa, lhe trouxeram novos amigos de todo o país e também de comunidades portuguesas no estrangeiro e de países de língua oficial portuguesa.

“Um dos vídeos teve mais de 9.000 visualizações em 24 horas”, disse à Lusa, emocionando-se ao relatar “o retorno humano extraordinário” que recebe do contacto diário que mantém com as crianças, mesmo sem o calor de as ter perto e sem a possibilidade de se olharem e tocarem.