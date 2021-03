A pequena Alice é uma das mais recentes estrelas do Instagram. Na sua conta na rede social, Morgana Secco tem partilhado pequenos vídeos do dia a dia da sua filha.

Entre as publicações, há dois vídeos que se têm destacado e derretido corações. Nos Reels (vídeos no Instagram com menos de 30 segundos) publicações pela mãe, a pequena Alice pede à assistente virtual da Google para tocar canções de David Bowie e The Beatles no Spotify.

Infelizmente, o sistema não consegue perceber os comandos de voz da bebé.

Veja os vídeos:

David Bowie - veja o vídeo:

The Beatles - veja o vídeo: