Soma-se o projeto FORA que vai no terceiro ano e na prática consiste em "trazer um grupo de artistas profissionais a Gondomar para apresentarem um espetáculo".

Com a formação e os projetos paralelos em 'stand by', o grupo de teatro passou a encontrar-se online e decidiu criar um fundo para apoiar artistas que estão atualmente sem trabalho, os quais foram desafiados a dar aulas por videoconferência aos atores da In skené.

"Objetivo é pagar a artistas que estejam em casa e que possam preparar um curso online usando o recurso ao vídeo e ao áudio. Para nós para além da formação, esta é uma questão social", contou o presidente e fundador da companhia.

O ator Nuno Nolasco, a atriz Paula Moreira e a professora de canto Rita Carolina Silva já aderiram à iniciativa e o curso tem já três disciplinas: criação, voz para teatro e um clube de texto onde vão ser trabalhados quatro textos de William Shakespeare.

"É desafiante, mas estamos a explorar técnicas que não implicam contacto físico. E estamos abertos a que outros artistas venham a fazer parte deste ciclo de formações, claro que dentro das possibilidades financeiras da companhia", referiu João Ferreira sobre um projeto que vive dos apoios da câmara de Gondomar, de receita de bilheteira e de quotas de sócios, algo, acrescentou, "residual".

Quanto à residência artística FORA, que seguiria agora para a terceira edição, João Ferreira contou que "vai realizar-se quando existirem condições" e que "a câmara combinou pagar 25% da sua comparticipação logo à cabeça".

Depois de "Vivências", espetáculo que na primeira edição levou a In skené a Lyon, França, ou "Dilúvio", um espetáculo que juntou pessoas de todo o país, nesta terceira edição, agora adiada, o grupo estava a preparar "Fábula 2.0" com artistas maioritariamente do Grande Porto.

Portugal regista hoje 820 mortos associados à COVID-19, mais 35 do que na quarta-feira, e 22.353 infetados (mais 371), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com os dados de quarta-feira, em que se registavam 785 mortos, hoje constatou-se um aumento percentual de 4,5%.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado a 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 2 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

