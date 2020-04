A indústria do entretenimento continua a sofrer com a pandemia da COVID-19. Na semana passada, Harry Styles confirmou na sua conta no Instagram que adiou toda a sua digressão pela Europa para o início de 2021.

O cantor britânico iria atuar na Altice Arena, em Lisboa, no dia 20 de maio. Esta quinta-feira, dia 2 de abril, a Everything Is New anunciou que o concerto na sala lisboeta foi reagendado para 16 de fevereiro.

"Por razões óbvias, a próxima digressão no Reino Unido e na Europa será remarcada para 2021. Os bilhetes já comprados são válidos para esses concertos", explica o músico na publicação. "Para a tua segurança e dos outros, por favor, isola-te. Estamos juntos", acrescenta.

Nas últimas semanas, dezenas de espetáculos de música, teatro, dança, mas também festivais e digressões nacionais foram adiadas e, em alguns casos, canceladas, por causa das medidas restritivas, e mais tarde, pela declaração de estado de emergência, para impedir a propagação da pandemia de COVID-19.

Mais informações sobre o COVID-19.