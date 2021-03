Integrada na programação "Verão - O Melhor dos Mundos Possíveis", que decorreu no CCB, a versão de concerto contou contou com "uma mão cheia de algumas das melhores vozes do canto lírico" português, como adianta o CCB: Rita Marques (Fiordiligi), Cátia Moreso (Dorabella), Sandra Medeiros (Despina), Marco Alves dos Santos (Ferrando), André Henriques (Guglielmo) e Luís Rodrigues (Don Alfonso).

"A ópera é uma reflexão filosófica e moral sobre o amor, uma caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres… e muito mais", lê-se na apresentação da obra, que acrescenta: "A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas entrelinhas das pautas tudo aquilo que as palavras do libretista Lorenzo da Ponte se escusam a dizer".

As "sábias provocações de Don Alfonso, as bazófias de Ferrando e Guglielmo, as fraquezas de Fiordiligi e Dorabella e as matreirices de Despina" estarão disponíveis durante as 24 horas do dia 6 de março, sábado, no Ticketline Live Stage.

Os bilhetes e o acesso ao espetáculo ficam disponíveis aqui: https://livestage.ticketline.pt/show/cosi-fan-tutte-ccb-de-verao.