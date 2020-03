Quem ainda está no terreno é o bibliotecário Nuno Marçal, responsável pela biblioteca móvel de Proença-a-Nova (Castelo Branco), e que percorre diariamente várias aldeias do concelho.

À agência Lusa, Nuno Marçal explicou que em breve deverá parar o serviço de biblioteca móvel por questões de segurança, mas até hoje tem mantido contacto com a população.

A Bibliomóvel de Proença-a-Nova, além da função base de emprestar livros e disponibilizar jornais e revistas para consulta, tem ampliado o leque de serviços prestados. É, por exemplo, possível entregar alguns requerimentos ao Balcão Único, dar a contagem da água, tirar fotocópias ou ter acesso à Internet.

Nuno Marçal contou que tem feito um esforço suplementar de higienização do espaço e abdicou de dar abraços e de cumprimentar os utentes.

“Nota-se uma certa apreensão nas pessoas menos informadas”, acrescentou.

Respondendo ao isolamento social dos portugueses, também o Plano Nacional de Leitura (PNL) criou a “Antiquarentena de Leituras” (www.pnl2027.gov.pt/np4/antiquarentenadeleituras.html), reunindo desafios de leitura e de escrita para os mais novos, sugestões literárias, jogos educativos e aplicações relacionadas com livro e leitura.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, estão confirmados 642 casos de infeção. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

