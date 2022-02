A exposição fotográfica itinerante intitulada “Covid@Alentejo, olhares”, que vai estar patente ao público até 13 de março, reúne um conjunto de “diferentes momentos e situações vividas ao longo de quase dois anos” de pandemia, revela em comunicado o município de Sines.

A mostra, com os trabalhos captados pelos fotógrafos António Carrapato, António Cunha, Augusto Brázio e Maria do Mar Rêgo, surgiu de um desafio lançado pela Direção Regional de Cultura do Alentejo (DCRAlentejo).

Durante este período, “palmilharam” a região do Alentejo para dar a conhecer ao público “os seus olhares” sobre a pandemia de COVID-19 no território.

“O conjunto final de obras apresentado resulta do trabalho de seleção realizado através do olhar de Rui Prata, comissário da exposição, a partir de um acervo mais vasto, procurando, além da qualidade estética das imagens, evidenciar a cronologia dos acontecimentos”, refere.

Além de “contribuir para a perpetuação de uma memória”, a exposição pretende “criar uma narrativa consistente” que espelhe “a multiplicidade das situações e momentos vividos quotidianamente”, acrescenta.

Organizada pela DCRAlentejo, com o apoio do município de Sines, a mostra revela igualmente “uma ampla e enriquecedora visão dos factos contribuindo para a elaboração de um corpo de memória fundamental da presente sociedade”, lê-se no comunicado.

A exposição, que é inaugurada este sábado, às 16h00, ficará patente ao público até 13 de março, e pode ser visitada de segunda a sábado, entre as 12h00 e as 18h00, no Centro de Artes de Sines.