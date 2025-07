A primeira edição da WAF – Women in Art Fellowship, que anunciou esta segunda-feira, 30 de junho, as suas 10 finalistas, recebeu 210 candidaturas de mulheres artistas de todo o país.

"É um número expressivo e inspirador, que confirma a urgência de criar plataformas reais de apoio, capacitação e visibilidade para o talento feminino nas artes", destaca o comunicado.

O júri – composto por representantes da SOTA – State of the Art, da Portugal Manual, do Freeport Lisboa Fashion Outlet, do Vila do Conde Porto Fashion Outlet e pela artista Joana Vasconcelos, madrinha da edição – teve a missão de escolher as 10 finalistas.

Ana Leça (Pintura, Instalação, Desenho), Beatriz Narciso (Pintura), Elizabeth Prentis (Performance, Escultura, Instalação), Flávia Costa (Desenho), Ilfu-Soi Studio – Jéssica Ilfu-Soi (Escultura), Joana Dionísio (Fotografia), Joana Paraíso (Pintura, Desenho), Patrícia Pettitt (Fotografia), Vânia Reichartz (Têxtil – Instalação, Escultura) e Vera Fonseka (Pintura, Colagem) foram as artistas selecionadas.

"As artistas foram avaliadas com base nos critérios definidos no regulamento, tendo-se privilegiado a singularidade de linguagem, o potencial de impacto da obra e a coerência com o espírito da bolsa: amplificar vozes femininas com narrativas próprias. A diversidade dos projetos recebidos foi notável: foram recebidas propostas nas áreas da pintura, escultura, instalação, arte têxtil, fotografia, desenho, performance, design e artesanato contemporâneo. A diversidade de linguagens e percursos reflete a existência de pluralidade no talento feminino e de uma singularidade de vozes cujo talento e criatividade tem um poder transformador no mundo em que vivemos", explica a nota enviada ao SAPO Mag.

O anúncio da artista vencedora da bolsa será feito a 15 de outubro, após a fase de desenvolvimento dos projetos e apresentação final ao júri.