O ator norte-americano e membro da Igreja da Cientologia Danny Masterson foi considerado culpado esta quarta-feira pela violação de duas mulheres na sua residência, em Hollywood Hills.

O astro das séries de TV "That '70s Show" e "O Rancho foi declarado culpado de duas acusações de violação entre 2001 e 2003, mas o júri do tribunal de Los Angeles não chegou a acordo sobre uma terceira acusação.

Este foi o segundo julgamento por violação que Masterson enfrentou: o processo anterior foi anulado em novembro porque outro júri não conseguiu chegar a uma decisão unânime. Durante uma audiência preliminar em 2021, o seu advogado disse que as relações sexuais foram consensuais com duas das mulheres e que a terceira alegada violação nunca tinha acontecido.

O júri deliberou por sete dias. A terceira acusação de violação, sobre a qual não se chegou a um veredito, envolvia uma ex-namorada de Masterson.

Masterson, 47 anos, estava em liberdade após ter pago uma fiança de 1,3 milhões de dólares. Após a leitura do veredito, foi algemado e levado sob custódia para aguardar a sentença: pode ser condenado de 30 anos à prisão perpétua.

Foi percetível o sobressalto da família, que estava sentada entre o público. A esposa, a atriz Bijou Phillips, foi vista a chorar na primeira fila.

Ligado à Cientologia, Masterson ganhou fama com a estreia, em 1998, da série "That '70s Show", na qual interpretava Steven Hyde e dividia a ecrã com Mila Kunis e Ashton Kutcher.

Voltou a trabalhar com Kutcher em "O Rancho", da Netflix, mas foi despedido em 2017 e a sua personagem foi eliminada da história após a polícia de Los Angeles confirmar que acusações de violação contra ele estavam a ser investigadas. Naquela altura, os procuradores descartaram outros dois casos de agressão sexual contra Masterson por falta de provas.

As três denunciantes também faziam parte da Igreja da Cientologia e foi por meio deste grupo reservado que Masterson as conheceu. Duas delas disseram que as autoridades da igreja lhes pediram que não entrassem em contacto com a polícia.

Na sua argumentação final ao júri, os advogados de Masterson questionaram que se falasse "muito sobre a Cientologia " e sugeriram que um preconceito contra a Igreja pode ter motivado a decisão.

A Igreja da Cientologia, que conta entre os seus membros com estrelas de cinema como Tom Cruise e John Travolta, e tem fortes bases em Hollywood e nas regiões vizinhas de Los Angeles, onde possui múltiplas propriedades, não respondeu ao contacto feito pela France-Presse.