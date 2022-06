A mostra reúne litografias, produzidas pelo pintor Amos Nattini (1892-1985), sobre o livro “O Inferno” do poema “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri (1265-1321), obra publicada em 1555 por Gabriele Giolito de Ferrari.

As litografias em exposição ilustram os 17 primeiros cantos do Inferno, e fazem parte, de uma monumental edição produzida por Amos Nattini, e de um volume específico, "encontrado inesperadamente" nos arquivos da Biblioteca Farnesina do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Itália, explica a BNP. Este volume “terá sido doado pelo pintor ao então subsecretário dos Negócios Estrangeiros, Dino Grandi, em 1927”.

Na BNP vão estar expostas 16 imagens que fazem parte de uma "edição monumental" da "Divina Comédia", ilustrada pelo pintor genovês Amos Nattini (1892-1985) "e provêm, provavelmente, da prova de impressão de um dos mil exemplares numerados".

O livro e as ilustrações foram restaurados pelo Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, em Roma.