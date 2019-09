David Carreira sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de novembro. Antes do concerto, o SAPO Mag mostra-lhe os bastidores do casting de bailarinos.

Depois de uma digressão com mais de 60 concertos, David Carreira prepara-se para subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, para um espetáculo a 360º. Antes do concerto, o músico abriu um casting para escolher os bailarinos que o vão acompanhar. Veja no vídeo os bastidores do casting: O casting para o concerto na Altice Arena foi aberto a todas as idades e sexos e contou com a participação de crianças e adultos. O concerto de David Carreira na sala lisboeta está marcado para o dia 30 de novembro. Veja na galeria as fotografias do casting:























