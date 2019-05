Promovido pelo município raiano de Elvas, no distrito de Portalegre, o festival vai decorrer até sábado no Coliseu Comendador José Rondão de Almeida.

“Nós tentámos auscultar as escolas, a juventude, para elaborar o festival e tentámos colocar ainda no cartaz outros artistas para atingirmos outro tipo de público”, explicou hoje o vereador com o pelouro da Animação Sociocultural no município de Elvas, Tiago Afonso, em declarações à agência Lusa.

As portas do Coliseu Comendador José Rondão Almeida vão abrir diariamente às 21:00, estando o primeiro dia reservado para os concertos com Tuna ES, Made In, Double Mars, Toy e Miguel Azevedo.

Na sexta-feira é a vez de subirem ao palco Origins, Soversion, Cromos da Noite, Karetus e Wet Bed Gang.