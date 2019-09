Este mês, haverá ainda, no dia 27, novo álbum dos Mão Morta, "No fim era o frio", um álbum conceptual que conta uma história de perda, criada de raiz pelo vocalista Adolfo Luxúria Canibal.

Setembro é ainda sinónimo de novo álbum do baterista João Lencastre ("Songs(s) of hope"), da cantora Marta Hugon ("Coração na boca", cantado em português), do trio Pista, com "Ocreza", e dos Ganso, que editam o segundo álbum "Não tarda".

Para outubro está prevista a edição de "Body Electric", novo registo dos White Haus, "Galavanting", EP de Time for T, assim como novos registos de Isaura, Murta e do maestro Rui Massena.

DJ Nigga Fox lançará "Cartas na manga", Tiago Vilhena estrear-se-á com "Portugal 2018", depois da experiência nos Savanna, haverá ainda disco dos Born Folk, do músico Samuel Martins Coelho com "Partita Para Violino Solo", e também a primeira incursão dos Cancro e "Subterrâneo", álbum de José Camilo pela Flor Caveira.

Em novembro chega “Pedra de 800kg” da dupla PML Beatz, da ‘família’ Príncipe Discos, e o novo álbum de Miguel Ângelo, “NOVA(pop)”, que é uma parceria de escrita, atuação e produção com bandas e artistas como Filipe Sambado, Chinaskee, D’Alva e Surma.

Carlos do Carmo, que se despede este ano dos palcos, terá novo álbum em novembro, assim como a fadista Ana Moura, que tinha revelado este verão estar a gravar com o produtor norte-americano Emile Haynie.

A 1 de novembro, o músico Renato Júnior editará "Uma mulher não chora", com a participação de nomes como Maria João, Ana Bacalhau, Simone de Oliveira, Rita Redshoes, Kátia Guerreiro, Soaraia Tavares e Luanda Cozetti.

Até ao final do ano está prevista também a edição de “Amália em Paris”, uma caixa com cinco discos, que reúne gravações, a maioria ao vivo e material que a fadista Amália Rodrigues não voltou a gravar depois dos concertos, ou que nunca tinha gravado.

Além disso, sem título e data anunciados, antes do final de 2019 serão editados os novos álbuns de Rodrigo Leão, que vai ser apresentado ao vivo em outubro em Lisboa e no Porto, e de Aldina Duarte, gravado com os músicos Paulo Parreira e Rogério Ferreira e que incluirá um dueto com o músico António Zambujo, assim como de Harold, dos GROGNation.

Em relação às reedições, está previsto para 5 de outubro “Dealema”, o álbum de estreia do coletivo de hip-hop do Porto Dealema, editado em 2003.