Promovido pela câmara municipal, com produção artística da AMG Music, o Évora Urban Village – Festival de Música, Dança e Artes Urbanas quer “fazer a cidade dançar” e decorre até sábado, disse a organização.

“Virado para os jovens” e com “um foco especial na música e nas danças urbanas”, o evento inclui diferentes propostas que vão animar vários espaços da cidade, cujo centro histórico é Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

Concertos, espetáculos de dança de diversos géneros urbanos com “importantes talentos nacionais e internacionais, com enérgicas apresentações pensadas para este contexto”, debates, ‘workshops’, arte urbana ao vivo, exposições, projeções multimédia e ‘masterclasses’ são propostas do programa, ao longo dos quatro dias, resumiu a organização.

A Praça do Giraldo, a Galeria W52, a Fundação Inatel e, sobretudo, a Mata do Jardim Público são espaços públicos da cidade, que já assumiu que é candidata a Capital Europeia da Cultura em 2027, que acolhem as iniciativas do cartaz.