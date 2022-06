Este ano, Deejay Kamala vai fazer a curadoria da festa “Santos Sem Cerimónias", que se realiza no dia 12 de junho no Grande Arraial das Avenidas Novas, no Campo Pequeno, em Lisboa.

"Pela primeira vez, a convite da organização do arraial das Avenidas Novas e do Campo Pequeno, Deejay Kamala assume a curadoria de uma festa de Santos em Lisboa. 'Santos sem Cerimónias' é o mote para uma festa sem barreiras de estilo, idades ou fundamentalismos musicais. Santos Populares é para todos. E haverá lugar a música para todos os gostos", adianta a promotora.

Maria Leal, Deejay Kamala com NBC, I Love Baile Santos (uma adaptação do conceito I Love Baile Funk, aos Santos Populares), "Deja Vu" - Dj Gonçalo Ferro, Baile Do Pimpão, "Arraial Sweet" (Dj Nokin & Dj Vasco Alves) prometem animar a noite.