"Sinto orgulho em vos dizer que me identifico como [género] não-binário e que irei oficialmente mudar os meus pronomes para they/them de agora em diante", revela Demi Lovato num vídeo publicado esta quarta-feira, dia 10 de maio, nas redes sociais.

No vídeo, Demi Lovato explica que a partir de agora se irá apresentar com pronomes pessoais no plural que, em inglês (they/them), não revelam o género.

Na publicação, a artista de 28 anos frisa que decidiu tornar pública a decisão para ajudar todos "aqueles que ainda não puderam partilhar com os seus entes queridos aquilo que realmente são".

"Sinto que me permite representar melhor a fluidez de género que sinto e ficar mais perto da pessoa que sou e da que ainda estou a descobrir", conta a cantora norte-americana no vídeo partilhado no Twitter.

Veja o vídeo: