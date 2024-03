Na estreia da nova edição do "Big Brother", o apresentador perguntou à concorrente que pronomes deveria usar. Jacques Costa explicou que prefere pronomes femininos.

No espaço de comentário do "Dois às 10", Luísa Castel-Branco comentou a entrada da concorrente. "Respeito todas as pessoas que estão no 'Big Brother' (...) Vou pegar aqui numas palavras, que fala ligeiramente melhor que eu e que diz assim: 'Considero o pior perigo nos tempos atuais a ideologia de género porque anula as diferenças entre homens e mulheres'. Isto é o Papa Francisco", começou por defender.

"Dizer que não é homem, nem é mulher... é o quê? Um cão? Um gato? Eu vi um homem a puxar um outro homem pela coleira e depois explicaram-me (...) Se uma pessoa não é homem, nem é mulher... é o quê?", acrescentou a comentadora.

Nas redes sociais, os comentários de Luísa Castel-Branco têm sido criticados. Um excerto do vídeo com alguns dos comentários da Luísa Castel-Branco no programa 'Dois Às 10', da TVI, sobre a pessoa não binária que entrou no Big Brother. Não tenho palavras", escreveu, por exemplo, Pedro Rei.

"É lamentável que a TVI permita a alguém expor um chorrilho de preconceitos, com pouco ou nenhum contraditório, num horário de elevada audiência. Os programas da manhã poderiam extremamente muito úteis para informar as pessoas mais velhas; assim, de pouco ou nada servem", acrescentou outro espectador.

