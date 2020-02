“Despidos” tem por base histórias pessoais de cada elemento do elenco que, em palco, se libertarão de máscaras e de filtros e que irão despir as “suas almas”, disse à agência Lusa fonte do Teatro Contra-Senso.

Ora enfrentando os seus fantasmas, ora rindo de cada um deles, os oito intérpretes irão desvendar as suas histórias de vida, os seus sonhos, as suas memórias, num espetáculo em que mostrarão “o que cada um é, deixando de ser atores e assumindo-se na sua glória e decadência”, acrescentou fonte da companhia de teatro amador com sede em Marvila, que este ano completa 23 anos.

A autoria dos textos e a interpretação de “Despidos”, que tem conceção e direção de Sónia Castro, são de Alexandre Neves, Artur Silva Albano, Carolina Duarte, Gonçalo Narciso, Marina Subtil, Matilde Silva, Samuel Pacheco e Sónia Castro.

Os figurinos são da responsabilidade do coletivo, o som de Adriana Martins, a luz de Francisco Pinto, o vídeo de Bruno Amaral e Marina Subtil, a fotografia de Mariano Teixeira e o design de Catarina Silva.

“Despidos” está em cena nos dias 1, 2, 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, de quinta-feira a sábado, às 21:30, e, aos domingos, às 17:30.