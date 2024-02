Em comunicado, a Câmara de Braga refere que o festival contará com a participação de cerca de 300 artistas, desde música à dança, ao teatro e ao cinema, além de momentos de tertúlia e poesia.

Do programa, o destaque vai para os concertos, como o “Tributo a Zeca Afonso e Rosalía de Castro” por Amâncio Prada, Orquestra Filarmónica de Braga, Canto D’Aqui e Coro de Pais do Conservatório Gulbenkian de Braga, que vai decorrer no dia 25 de fevereiro, no Theatro Circo.

A Noite de Fado Convergente com Uxía e Camané, no Auditório Vita, em Braga, será outro dos destaques do programa musical.

Referência ainda para o concerto de abertura que se realiza este sábado, na Galiza, no Teatro Principal de A Estrada e que será um Concerto Fusão Tradicional, com os Canto D’Aqui e a Banda de Música Municipal de A Estrada.

A fechar o Convergências, a 9 de março, no Auditório Reveriano Soutullo, em Ponteareas, irá decorrer um concerto pela Orquestra de Cordofones Tradicionais de Braga e Orquestra local de Ponteareas.

O Lucky Star – Cineclube de Braga associa-se ao festival para um miniciclo de cinema galego às segundas-feiras do mês de fevereiro, com sessões marcadas para a Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

“Convergências” é um evento desenvolvido pelo grupo Canto D'Aqui, em parceria com o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho, que conta com o apoio do Município de Braga, da Xunta de Galicia e da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.

Na organização, estão ainda envolvidas diversas instituições de Portugal e da Galiza.