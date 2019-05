No Porto, o Museu Nacional da Imprensa organiza durante todo o dia uma visita-jogo intitulada "O Porto Cartoon trocado por miúdos", e na Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio vão decorrer visitas livres.

Na Covilhã, no Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior, será inaugurada a exposição "A Covilhã em aguarelas", de João Manuel Salcedas, pelas 17:00, e no Museu de Cerâmica de Sacavém realiza-se uma oficina de "Pintura em Azulejo" durante todo o dia.

Em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos, haverá, pelas 15:00, um concerto pelo Grupo "Oficina da Música Nova Atena" - Universidade Sénior de Linda-A-Velha e, no Museu Arqueológico do Carmo, uma atividade de descoberta para as crianças, com uma visita-jogo e exploração da coleção do museu.

No Entroncamento, o Museu Nacional Ferroviário terá uma programação de visitas temáticas, conversas com profissionais da ferrovia e a possibilidade do público acompanhar uma sessão de restauro de uma automotora.

O Museu Municipal de Ferreira do Alentejo organiza nesse dia uma visita guiada ao Núcleo etnográfico do Museu Municipal - Casa do Vinho e do Cante, antiga adega do "Lelito", com prova de licores tradicionais.

Em Elvas, no Museu Militar, estará patente a exposição "Comunicações e Tecnologia - Telefones do século XX e novos Públicos", e em Mértola haverá entradas gratuitas nos núcleos museológicos do museu: Basílica Paleocristã, Castelo e Torre de Menagem, Alcáçova e Casa Islâmica, Igreja Matriz (antiga mesquita), Oficina de Tecelagem, Casa de Mértola, Arte Sacra, Arte Islâmica e Forja do Ferreiro.

Mais a sul, no Museu Municipal de Faro está previsto, às 10:00, um recital de música e poesia a cargo de Afonso Dias e Tânia Silva, e, a 19 de maio, a Câmara Municipal de Albufeira organiza o espetáculo de marionetas "TV BOX", seguido de uma oficina.

Nos espaços tutelados pela DGPC, as entradas serão gratuitas no dia 18 de maio, no horário normal de funcionamento, exceto nos seguintes casos: no Museu Nacional de Arqueologia a gratuitidade será das 10:00 às 23:00, e no Palácio Nacional de Mafra das 09:30 às 17:30, e das 20:00 às 23:00.

No dia 19 de maio, a gratuitidade será a partir das 18:00, exceto no Museu Nacional dos Coches, onde a gratuitidade será das 10:00 às 24:00, com a última entrada às 23:30.

Ainda de acordo com a DGPC, no dia 19 de maio, os seguintes serviços estarão encerrados após o horário normal de funcionamento: Convento de Cristo, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro dos Jerónimos, Museu Monográfico de Conimbriga – Museu Nacional, Palácio Nacional de Mafra, Panteão Nacional e Torre de Belém.

O programa completo do Dia Internacional dos Museus e Noite dos Museus está disponível no endereço http://w3.patrimoniocultural.pt/museus2018/public/.

“Museums as Cultural Hubs: The future of tradition” ("Museus como centros culturais: O futuro da tradição", em tradução livre) foi o tema proposto pelo ICOM este ano, e, segundo o sítio online da entidade, no ano passado, mais de 40.000 museus participaram no evento em 158 países.