Diogo pediu a namorada Joana em casamento no Rock in Rio Lisboa 2018: como está hoje o casal?

"Lembro-me que só estava a jantar com a minha mãe quando soube que o Agir (que é um cantor que adoramos os dois há muito tempo) tinha sido confirmado para o Rock in Rio. Comentei com ela que era mesmo fixe se eu conseguisse fazer um pedido no palco Mundo com o Agir a atuar", recorda, acrescentando que não foi fácil pôr o plano em prática.

"O pedido teve uma condição de que eu só tive conhecimento dois dias antes do concerto (...) Lembrei-me de criar uma história com um amigo meu, em que ele teria vencido um passatempo através de uma rádio, para ir ao backstage", conta.

No dia pensava eu que estava tudo controlado, quando fui falar com o chefe dos seguranças... e ele diz-me que ainda não tinha nenhum pedido confirmado. Meu Deus... estava eu no meio daquele grupo de pessoas que se junta ao palco horas antes dos concertos, quando o segurança me diz tal coisa. Até as pessoas que lá estavam começaram a dizer que não me podiam fazer uma desfeita dessas... O segurança pediu que voltasse ao me lugar dizendo que me chamava se tivesse alguma notícia", recorda.

Dois anos depois, já têm o casamento marcado? "Sim, decidimos a data pouco tempo depois do pedido, mas como na altura também avançamos com compra de casa, tivemos de planear tudo com antecedência. O casamento está marcado para o fim de junho deste ano, o mês do Rock in Rio", conta ao SAPO Mag.

Se pudessem levar um artista ao casamento, os noivos não têm dúvidas de quem seria. "O Agir! Gostamos muito dele e do trabalho dele e inclusive já o convidamos para estar presente no dia. Estou muito grato pela oportunidade que a organização do Rock in Rio e a agência do Agir nos deu. Foi sem dúvida um momento que nos vai ficar gravado para a história", frisa.