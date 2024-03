Shawn Mendes está afastado dos palcos há mais de dois anos. Em 2022, o cantor cancelou a sua digressão mundial devido a questões de saúde mental.

Esta quinta-feira, o lusodescendente confirmou que está a trabalhar num novo álbum e que vai regressar aos palcos. Shawn Mendes será um dos cabeças de cartaz da edição de 2024 do Rock in Rio Brasil, marcado para setembro, no Rio de Janeiro.

"Um dos artistas mais pedidos pelos fãs nas redes sociais, Shawn Mendes já tinha feito uma passagem meteórica no maior festival de música e entretenimento do mundo em 2017 e, agora, vai repetir este feito num espetáculo que será ainda mais histórico, no dia 22 de setembro", celebrou a organização do Rock in Rio.

Nas redes sociais, confessou que tem saudades dos palcos. "Senti muita falta de estar em palco e vos ver pessoalmente. Também estou a trabalhar num novo álbum e mal posso esperar para tocar as novas músicas ao vivo", contou. "Te amo", escreveu o artista, em português.

O Rock in Rio Brasil está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024.