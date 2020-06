Depois da morte de George Floyd, nos Estados Unidos, artistas, editoras, rádios e serviços de streaming de música juntaram-se no movimento "The Show Must Be Paused" ("o espetáculo tem de ser interrompido") e vão estar em "silêncio" esta terça-feira, dia 2 de junho. A acção tem como objetivo mostrar solidariedade para com a comunidade afro-americana.

Nos Estados Unidos, várias rádios vão interromper a transmissão num sinal de protesto contra a discriminação racial. Várias editoras, como a Warner Music, Universal Music, Sony Music ou a Capitol Records também se juntaram ao movimento "Blackout Tuesday" cujo o mote é "desligar-se do trabalho e reconectar-se com a comunidade".

O Spotify também se juntou ao protesto silencioso, anunciando que irá lutar "contra as injustiças e as desigualdades" com "várias atividades dentro e fora da plataforma". Segundo o The Verge, o serviço de streaming de música juntou momentos de silêncio de 8 minutos e 46 segundos às suas playlists e aos podcasts - de acordo com a queixa, o polícia Derek Chauvin teve o joelho no pescoço do afro-americano durante 8 minutos e 46 segundos até que este deixou de responder.