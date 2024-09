O que acontece no backstage, nem sempre fica no backstage. Este é o ponto de partida de Atrás do Palco, o podcast do SAPO Mag apresentado por Tiago David.

Teresinha Landeiro é a convidada do novo episódio do podcast do"Atrás do Palco". Na conversa, a artista recorda um encontro com Robert Pattinson, um convite dos Bon Iver ou a sua relação com Celeste Rodrigues.

Em cada episódio, artistas ou responsáveis por grande festivais e concertos de música contam-nos histórias e segredos de bastidores.

O podcast Atrás do Palco (vídeo e áudio) pode ser visto e ouvido no SAPO Mag e no Spotify do SAPO.