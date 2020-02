O Rock in Rio Lisboa anunciou o cartaz para o dia 27 de junho. O terceiro dia do festival vai contar com a estreia dos Duran Duran na Cidade do Rock, que regressam a Portugal 15 anos depois do seu último espetáculo no país.

No mesmo dia, pelo Palco Mundo vão passar também os nórdicos a-ha, naquela que será a sua primeira atuação em Portugal.

ROCK IN RIO LISBOA 2020 20 de junho

David Carreira

Ivete Sangalo

Camila Cabello

Black Eyed Peas 21 de junho

Liam Gallagher

Foo Fighters

The National

* Por anunciar 27 de junho

Duran Duran

a-ha

Xutos & Pontapés

Bush 28 de junho

HMB

Anitta

* Por Anunciar

Post Malone

Os Xutos & Pontapés, a única banda portuguesa presente em todas as edições do festival, desde 2004, também vai subir ao palco no dia 27. A abertura deste dia ficará a cargo dos britânicos Bush, responsáveis pelo arranque do Palco Mundo no segundo fim de semana de festa na Cidade do Rock.

"No dia 27 de junho, o Palco Mundo faz-se de hits incontornáveis como 'Rio' e 'Save a Prayer'. É neste dia que atuam, pela primeira vez, no Parque da Bela Vista, os wild boys Simon LeBon, Nick Rhodes, John Taylor, Andy Taylor e Roger Taylor, banda preferida da Princesa Diana, que conta com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Num espetáculo que se antevê memorável serão muitos os temas que levarão o público da Cidade do Rock a cantar do início ao fim, numa viagem recheada de épicos", frisa a organização.