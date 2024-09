Depois de uma pausa durante o verão, "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" está de volta à SIC. A A 10.ª temporada do programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira estreou-se este domingo, dia 1 de setembro.

A emissão foi realizada em direto a partir do Pavilhão Municipal Torre da Marinha, no Seixal. A receita dos bilhetes irá reverter para a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas e Associação Agarrar Exemplos.

No programa, Ricardo Araújo Pereira analisou as reportagens dos canais sobre o sismo ocorrido na madrugada do passado dia 26 de agosto. Já no final da emissão, o humorista conversou com os Xutos & Pontapés, que celebram 45 anos de carreira.

Na conversa, a banda recordou o concerto especial na edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa e Tim revelou que recebeu várias chamadas de Marcelo Rebelo de Sousa.

